Juez ordena aplicar vacuna anticovid a mujer que se amparó

“Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad covid-19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros”, explicó.

Un juez federal ordenó aplicar la, convirtiéndose en el primerque es admitido a trámite y en el cual se otorga una suspensión de plano a un ciudadano de nuestro país en relación con el plan de aplicación de dosis.dejó claro que, para la aplicación de la vacuna, el director delAnexo aldel(IMSS), deberá valorar el estado de salud de la mujer y, bajo su más estricta consideración, suministrarle la vacuna en el momento que considere oportuno, debiendo priorizar en todo momento su integridad física.El juzgador puntualizó que la autoridad se deberá apoyar en las recomendaciones de los grupos asesores tanto a nivel global y regional como nacional.En la demanda de garantías se menciona que la mujer solicitó el ingreso de un médico particular y su asistente al hospital donde se encuentra internada, para que estos le apliquen la vacuna contra el covid-19, ya que actualmente padece la enfermedad.Sin embargo, Santos Pérez precisó que la autoridad es responsable de velar por la integridad física de Eva Flores, por lo que no se puede conceder una suspensión para que se permita el ingreso de un doctor particular.El juez señaló en su resolución que ladeafecta a más de 200 países, y con más de 60 millones de casos hasta diciembre de 2020.La semana pasada,, recibió el primer amparo que impugnó el proceso de vacunación de la población mexicana contra el covid-19.La demanda de garantías fue promovida porquien reclamó la falta de aplicación de la vacuna. No obstante, la juez aún no admite a trámite la demanda, por lo que permanece en prevención.