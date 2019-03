Juez ordena liberar al expresidente Michel Temer

Un juez determinó la libertad del ex presidente de Brasil, Michel Temer, quien se encontraba en prisión preventiva desde el pasado jueves como presunto cabecilla de "una organización criminal" que habría desviado centenas de millones de dólares a lo largo de cuatro décadas.El político conservador, de 78 años, fue arrestado en Sao Paulo y trasladado a Rio de Janeiro por determinación del juez Marcelo Bretas, a cargo en este estado de la megao peración Lava Jato contra la corrupción.De acuerdo a O Globo, fue el juez Antonio Ivan Athié quien decidió liberar al ex mandatario, además de su ex ministro de Minas y Energía, Moreira Franco, ambos investigados por presuntos sobornos recibidos en 2014 a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, en el sur del Estado de Rio.La medida fue determinada por el magistrado luego que los abogados de Temer presentaran un Habeas Corpus, para que un juez se pronunciara sobre la legalidad del arresto.El juez enfatizó "no estoy contra del llamado 'Lava-jato', al contrario, también quiero ver nuestro país libre de la corrupción que lo asola. Sin embargo, sin observancia de las garantías constitucionales, aseguradas a todos, incluso a los que la renegan a los demás, con violación de reglas no hay legitimidad en el combate a esa plaga".La operación investiga "crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero", con "pagos ilícitos" efectuados por un empresario "para la organización criminal liderada por Michel Temer", señaló el Ministerio Público Federal (MPF).El núcleo de esa red fue constituido por Temer cuando era secretario de Seguridad Pública en Sao Paulo, a mediados de los años 80, y el coronel retirado Joao Baptista Lima Filho, quien lo acompañó a lo largo de toda su carrera y forma parte de los detenidos el jueves.