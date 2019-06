Juez otorga suspensión definitiva a León Trauwitz

El general Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), obtuvo una suspensión definitiva de la orden de aprehensión en su contra.De acuerdo con los primeros reportes, la suspensión definitiva fue otorgada por un juez federal, por lo que no podrá ser capturado e incluso lo protegería de cualquier delito que no amerite prisión preventiva oficiosa.El 31 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Eduardo León faltó por segunda ocasión a una audiencia en el Reclusorio Sur.De acuerdo con Notimex, el exsubdirector se ausentó aunque se le había impuesto una multa mínima por dicho incumplimiento, calificada como no adecuada por Fiscalía.En tanto la misma instancia detuvo en la Ciudad de México al teniente Oziel Aldana Portugal al salir de sus oficinas en Pemex, con base en una orden de aprehensión por delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos.Aldana era uno de los funcionarios que ya había sido citado por una juez del Reclusorio Sur para ser imputado en el mismo caso que el general Trauwitz.Aldana, fue capturado por la Policía Federal Ministerial al salir de sus oficinas en la alcaldía de Azcapotzalco.