Juez perdona a banda de roba casas y los deja libres

Tres colombianos que fueron detenidos la semana pasada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acusados de formar parte de una banda de ladrones de casas que opera en la Ciudad de México y el Estado de México,En la carpeta de investigación CI-FIEC/ACI/UI-2 C/D/00070/07-2020 se detalla que fueron aprehendidos en la colonia Centro con mil 700 pesos en efectivo y 128 bolas con cocaína. Además, camino al Ministerio Público intentaron sobornar a los policías que los arrestaron.Autoridades de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) revelaron que, a pesar de que uno de ellos tenía antecedentes de robo, y de que los atraparon en flagrancia con la droga, el juez Luis Rubén Escobedo Blanco, determinó no vincularlos a proceso.Y es que los abogados de los colombianos presentaron un “dictamen criminalístico privado” que consistía en una secuencia de imágenes tomadas de un video de seguridad.Además, los mismos abogados llevaron a dos testigos que declararon a su favor, y aseguraron que, según ellos, no vieron la captura en esa calle.Reportes de las autoridades, los colombianos Andrés Felipe, Luis Alberto y Angela Tatiana formaban parte de una banda dedicada a saquear residencias en la Ciudad y el Estado de México.Angela Tatiana incluso cuenta con antecedentes penales precisamente por el delito de robo.Aunque los tres ladrones esperaban salir de la cárcel este lunes, uno de ellos finalmente no lo logró. Se trata de Andrés Felipe.La Fiscalía en Gustavo A. Madero obtuvo pruebas suficientes para obtener una orden de aprehensión en su contra por el robo a otra casa. Además de que un testigo lo identificó, un video lo captó llegando a una de las casas que saquearon. Sus dos cómplices quedaron en libertad, sólo una semana después de su captura.