Juez pierde acusación contra Kichner basada en un rumor

El juez Claudio Bonadío se preparaba a iniciar otra causa contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner, después de una información de la televisora TN del grupo Clarín, aludiendo a un audio en que el empresario Lázaro Baez, detenido ilegal y preventivamente desde 2016, dijo que el dinero que tenía, no era de él sino de “alguien que está arriba” lo fue según los periodistas que normalmente se utilizan para difundir estas noticias, estaba referido a Néstor y Cristina Fernández de Kichner, pero nunca pudieron mostrar pruebas.Sin embargo todos los medios afines al gobierno publicaron grandes titulares, que fueron desmentidos rápidamente por la abogada de Baez y por el mismo empresario, destacándose que esto nunca había sucedido. El canal Todo Noticias (TN) había difundido el lunes pasado las supuesta transcripciones de escuchas telefónicas entre la abogada Elizabeth Gassaro y su defendido Baez. El diario La Nación, que había hecho eco de esta noticia, admitió luego que se publicó sin tener la prueba ni evidencias.Pero además esto fue denunciado por la abogada Gassaro, porque de existir cualquier audio de conversaciones entre ella y su defendido era ilegal. Mientras que Baez no sólo sostuvo lo mismo sino que denunció los intentos de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia para extorsionarlo con una declaración que inculpara a los Kirchner. Fuentes cercanas a Bonadío, dijeron a los mismos medios que si conseguía las escuchas iniciaría otra de las tantas causas que ha armado contra la ex mandataria o sus ex funcionarios, utilizando métodos de persecución con la complicidad oficial.De inmediato reaccionaron los abogados de los detenidos políticos advirtiendo que esto suponía la intervención telefónica de las comunicaciones del Penal de Ezeiza y lo más grave que las escuchas sobre las de conversaciones de Baez con su abogada y su familia -en las que tampoco nunca habló de ese tema,- eran ilegales. Más aún esta escucha había sido autorizada por el juez de Lomas de Zamora Federico Villena, pero en la causa donde se investiga a Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina”.En entrevista con el canal C5N – al que el gobierno de Mauricio Macri pretende cerrar- Lázaro Báez, se refirió a la visita de los agentes de inteligencia. “Vino gente de la AFI y me dijo que la doctora Cristina Fernández de Kirchner quedaba con un promedio muy alto de intención de voto. Toda esta campaña está destinada a frenarla a ella y a destruir al peronismo. El liderazgo de Cristina es mucho más fuerte que el de cualquier otro supuesto y posible candidato”, sostuvo Baez.También añadió que “la supuesta conversación- con su abogada- que dicen que se filtró no existe. Pero después de ver cómo ha sido el desarrollo del expediente ya no me sorprende nada» y que «ninguna obra (de vialidad) que tuve con la familia Macri me la auditaron. Y tengo como cinco y trataba directamente con el amigo Ángelo Calcaterra (primo del Presidente), con quien nos juntamos en varias oportunidades. Esto está destinado a tratar de acabar con la doctora Cristina Fernández de Kirchner” aseguró.Además de vincular a los servicios de inteligencia en esta operación Baez confesó que el fiscal Guillermo Marijuán, responsable de investigar la denominada ruta del dinero K, “me propuso imputar a Cristina y obtener mi libertad y la chance de restituirme el patrimonio. No solamente le apuntaba a ella por su alta intención de voto, sino que había que destruir al peronismo”, dijo.Tres años atrás Marijuán encabezó un escandaloso operativo con excavadoras en tierras de Baez en Santa Cruz, supuestamente buscando dinero presuntamente enterrado pero nunca encontró nada.En 2016 se conocieron cinco audios de Marijuán a una productora del periodista Luis Majul quien ya festejaba la posibilidad de detener a la ex mandataria,como lo expresaba Marijúan que sostenía que con esta causa ya la podía llevar a la cárcel. Los periodistas Majul junto con Jorge Lanata, Daniel Santoro y otros, son operadores del gobierno en el armado de estas causas falsas y están denunciados ante la justicia.Ante las dudas sobre la supuestas escuchas de los últimos días la Unidad de Información Financiera(UIF) solicitó al juez Sebastían Casanello a cargo de una causa para investigar a Lázaro Baéz, que las pidiera si estas existían. Casanello es otro juez independiente muy perseguido por el oficialismo por haber dictado el año pasado la falta de mérito en una acusación también contra Fernández de kIrchner por no existir pruebas que intentaban involucrarla con Baez.En realidad Baez que ha trabajado desde hace años en obras viales es investigado por cuentas en bancos suizos, cuyos beneficiarios son hijos Martín, Leandro, Luciana. También Baez fue extorsionado con la detención de sus hijos, si no acusaba a los Kirchner, lo que también se ventiló en estas horas.En este entramado de persecución sin que logren pruebas en ninguna de las causas la cámara de Casación con el voto de dos jueces y la disidencia de la única mujer Ana María Figueroa, ratificó la decisión de la Cámara Federal porteña, rechazando la la recusación del juez Bonadío por parte de Cristina Kirchner, a pesar de tener más que fundadas razones para hacerlo entre ella la pública enemistad del magistrado contra la ex mandataria desde que ella gobernaba el país y otra que el mismo había sobreseído esta misma causa en 2001contra una persona cercana al ex presidente Néstor Kirchner.Todo esto sucede en momentos en que el fiscal Carlos Stornelli involucrado por testimonios y pruebas contundentes en la Red de Extorsiones, escuchas ilegales y armado de causas falsas, por persecución política y otros se negó a presentarse por quinta vez ante el juez Alejo Ramos Padilla, no sólo incumpliendo esta citatoria, sino la decisión de la Propia Cámara Federal de La Plata que ratificó y confirmó lo actuado por este juez.El gobierno ha iniciado una campaña abierta para tratar de destituir a Ramos Padilla e impedir que avance una causa, basada en hechos concreto, al encontrar decenas de documentos y obtener testimonios, debido a la detención y el allanamiento contra el agente Marcelo D’ Alessio, ligado a la DEA, la CIA y el Mosad Israelí, que destapó esta red comprometiendo a funcionarios del gobierno de Macri, jueces, fiscales, periodistas y medios en la causa más importante en y escandalosa en la historia del país.Todo esto sucede en la campaña electoral donde el oficialismo ha comenzado una verdadera “guerra sucia” ante la evidencia de una posible derrota, las respuestas masivas a las protestas en su contra, el reciente paro nacional y lo que llega desde el exterior. Este se dio gran difusión a un editorial del británico Financial Times quien crítica al gobierno de Mauricio Macri, “que no supo retener su caudal de votos y dejó a la fórmula (Alberto Fernández-(Cristina) Fernández con chances de vencerlo en las urnas advirtiendo que “el programa de austeridad de Macri está ampliamente encaminado a generar ganancias económicas a largo plazo para Argentina, pero el dolor a corto plazo de una caída abrupta del nivel de vida puede ser demasiado para los votantes”, remarca el texto del Financial Times.Esto entre otras consideraciones también duras a la vez que advierte también que, a cinco meses de las elecciones presidenciales,Cristina Kirchner podría volver llamando a los electores a rechazar el regreso del peronismo”, con lo cual no sólo muestra el poder de la injerencia, “sino que un diario británico arroja más nafta el fuego”, denunciaron opositores locales.