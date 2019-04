Juez rechaza vincular a proceso a ex coordinador de delegaciones de Sedesol

Un juez de Control rechazó vincular a proceso al ex coordinador de la Unidad de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, Simón Pedro de León Mojarro, porque consideró que no existen elementos de prueba suficientes en su contra.La Fiscalía General de la República lo señaló como presunto responsable de otorgar un contrato indebido por 124 millones de pesos a la Universidad Intercultural del Estado de México.El juez consideró que el delito que se le imputó se trata de un tipo de convenio que no está regulado por la Ley de Adquisiciones.En marzo del presente año, Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, también fue liberado por los mismos argumentos.