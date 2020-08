Juez Saucedo a favor de reabrir los puentes

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- La postura del juez David Saucedo como ha sido la del Mayor Luis Sifuentes, es la de que los puentes sean reabiertos para el viajero mexicano puesto que ellos son esenciales para el comercio local.



Se pronunció sobre el tema tras ser cuestionado sobre la restricción de mantener cerrados los cruces internacionales desde hace 5 meses para evitar tanto la movilidad que genera posibles contagios de Coronavirus.



Sobre lo anterior, dijo que se han hecho solicitudes para que se reabran los puentes al ciudadano mexicano con visa de turista para que pueda reactivarse el comercio local.



Declaró que en este tema tienen el apoyo total del Congresista Will Hurd quien se encuentra en la misma postura pero lamentablemente él no tiene el apoyo por parte del gobierno federal.



"Le hemos entregado una lista de todo lo que requiere esta comunidad, inclusive nos hemos reunido con el, el sector comercial también lo ha hecho y se ha llegado a la conclusión de que desde un principio no se debieron haber cerrado los puentes", comentó el juez David Saucedo.