Jueza federal frena cualquier orden de aprehensión contra Laura Bozzo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La conductora televisiva Laura Bozzo presentó una demanda de amparo contra cualquier posible orden de aprehensión, detención o comparecencia que haya sido girada en su contra por pedido o instrucción de la Fiscalía General de la República.



María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió a la presentadora una suspensión provisional que impide que sea capturada por un delito que no amerite la prisión preventiva oficiosa.



Según la lista de acuerdos publicada este jueves por el juzgado, la impartidora de justicia precisó que en caso de existir una orden de aprehensión por un ilícito con prisión preventiva de oficio, esta suspensión no podrá evitar su detención.



En la lista, el amparo aparece registrado con el nombre de Laura Cecilia Bozzo, sin su segundo apellido, que es Rotondo.



El acuerdo judicial publicado señala que Bozzo deberá cubrir una garantía de 100 mil pesos para mantener vigente la protección judicial temporal que le ha sido concedida, en los términos referidos.



Este amparo es uno de los denominados "buscadores", es decir, se trata de una demanda en la que el quejoso en principio pretende saber si existe o no una orden de aprehensión en su contra.



De hecho, la juez Núñez Solorio le dio un plazo de 48 horas a la FGR y los jueces del Sistema Penal Acusatorio de la capital del País, para que rindan un informe previo en el que comuniquen si existe o no el mandamiento privativo de libertad u orden de comparecencia.