Jueza nunca ordenó enviar a mujer a cárcel varonil en Zacatecas

Escuchar Nota

“Eso no es responsabilidad de la jueza que decretó la prisión preventiva, esto es responsabilidad de los responsables, de los encargados, de los titulares de los establecimientos penitenciarios que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, vamos no hay una actuación indebida de la jueza que ordenó la prisión preventiva como medida cautelar por tratarse de un delito grave y que además, repito, días después autorizó el traslado al CERESO femenil de Zacatecas”, explicó Arturo Nahle, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.



“Se le vinculó a proceso por el delito de secuestro agravado y pues de manera oficiosa tratándose de delitos graves se debe tratar la prisión preventiva como medida cautelar, de tal suerte que en esa fecha se le decretó prisión preventiva, quedó vinculada a proceso por este delito grave y obviamente se pone a disposición de prevención y reinserción social para que sea recluida”, detalló el funcionario.



“Ahora el cuestionamiento es de la Secretaría de Seguridad Pública, se jactan de que el proceso para cambiarla a una cárcel de mujeres fue de tres semanas, tres semanas en las que esta mujer fue violada, fue golpeada, fue torturada, tres semanas ¿les parece un proceso expedito? Aquí hay responsables desde la Secretaría de Seguridad Pública, desde por supuesto la defensoría de oficio”, afirmó Mara Muñoz, titular del Observatorio de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia de Mujeres y Niñas.



Zacatecas.- El Poder Judicial de Zacatecas aclaró que la jueza que dictó prisión preventiva contra una mujer en Calera, no fue la responsable de que la misma estuviera recluida en una cárcel varonil donde fue violentada.Desde el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, se responsabilizó a la Secretaría de Seguridad Pública y a su sistema penitenciario de haber violentado las condiciones de reclusión preventiva a Brenda, acusada de delitos graves.Desde la sociedad civil y el Poder Judicial se cuestiona el actuar de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que tardó tres semanas en reubicar a la interna.Mire, el traslado no se ordenó de manera oficiosa, hubo una solicitud de traslado que autorizó la jueza, la jueza autorizó el traslado cuando se lo pidieron, no antes”, destacó Arturo Nahle.La investigación -según fuentes cercanas a la Fiscalía-, incluye la posibilidad de que la mujer haya sido ingresada a un penal varonil y ahí violada, por instrucciones externas a la autoridad como venganza.