Jueza ordena liberar a ‘El Mochomo’, presunto miembro de Guerreros Unidos

Ciudad de México.- Una jueza federal ordenó la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, y contra quien existen declaraciones que afirman que ordenó matar a los estudiantes.



Este hombre fue detenido en el municipio de Metepec, Estado de México, tras casi seis años de búsqueda. Fuentes judiciales revelaron que una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en este estado, ordenó en los primeros minutos de este miércoles su liberación de dicho centro penitenciario, por lo que tendrá que salir en las próximas horas.



Sin embargo, existe la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimente una nueva orden de aprehensión por un delito distinto.



Mencionaron que la juzgadora basó su decisión en “un rigorismo técnico” sobre las pruebas aportadas por la entonces Procuraduría General de la República en 2014, donde se le acusaba de delincuencia organizada. Hasta el momento, la FGR no ha presentado un recurso de apelación.



Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que una juez ordenó liberar a uno de los detenidos del caso Ayoztinapa, de lo cuales no mencionó su nombre.



José Ángel Casarrubias es hermano de los ex líderes de la mencionada organización criminal, Sidronio, Mario y Adán Cenén, quienes fueron detenidos en la pasada administración por los sucesos de Iguala.



La FGR ofrecía una recompensa de 1.5 millones de pesos por información que condujera a la captura de El Mochomo, porque en el expediente del caso Iguala constan las declaraciones de Osvaldo Ríos Sánchez, El Gordo, y su hermano Miguel Ángel, El Pozol, quienes declararon que los normalistas fueron enterrados en una fosa clandestina en Pueblo Viejo, Iguala, lo anterior después de que El Mochomo ordenó matarlos.



Ayer, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero dijo que la aprehensión de José Ángel Casarrubias es importante porque se trata de “un participante de gran notoriedad en este caso”.





Información de Milenio.