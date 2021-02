Jugador de Rugby golpea a su amigo porque lo vio hablando con su expareja

Escuchar Nota

Argentina.- Un jugador de rugby de 19 años, perteneciente al Club Sporting de Mar del Plata, le provocó fracturas en el rostro a un compañero de equipo luego de verlo hablar con su ex novia en una fiesta privada a comienzos de mes.



Personal de la DDI Mar del Plata detuvo al agresor, quien poco después de esos sucesos ocurridos el 7 de febrero fue también denunciado por la joven, lo que motivó una restricción de acercamiento aún vigente.



Los hechos se produjeron en una vivienda del barrio Pino de Anchorena donde se reunieron varios jóvenes, algunos de ellos jugadores de rugby de la mencionada institución.



Uno de los asistentes, de 19 años, se puso a hablar con una chica de la misma edad, hasta hacía poco tiempo novia de un compañero de equipo. El ex novio, al ver esa situación se enfureció y comenzó a golpear a su amigo, al que conocía desde los 7 años.



Según refirieron testigos y la propia víctima, el agresor le aplicó un golpe de puño en la cabeza desde atrás, para luego tomarlo del cuello y continuar con la golpiza, provocándole fractura en la órbita ocular y el tabique.



El joven agredido fue trasladado a un nosocomio y al día siguiente la mujer denunció a su ex novio, por lo cual se le aplicó una medida de restricción de acercamiento.











Con información de Telefe