Jugador de rugby quita patrocinador de playera por motivos religiosos

Estados Unidos.- Sonny Bill Williams fue autorizado este viernes a lucir una camiseta sin el logotipo del patrocinador de la Super League de rugby a XIII ya que se trata de una casa de apuestas, lo cual va en contra de sus convicciones religiosas.



El fenómeno del rugby neozelandés, que se convirtió al islam en 2009, se unió a la nueva franquicia canadiense de Toronto.



En 2017 ya había sido autorizado, cuando jugaba en el equipo de rugby a XV de los Auckland Blues, a cubrir el logotipo de un banco neozelandés en su camiseta.



El contrato del rugbier kiwi de 34 años en Toronto contenía una "cláusula de conciencia" que le permite no lucir el logotipo de bancos, productores de alcohol o empresas relacionadas con el juego.



"La cuestión se ha solucionado de manera satisfactoria (...) Betfred (una empresa de apuestas) respondió de la mejor de las maneras para todo el mundo", indicó Robert Elstone, presidente de la Super League.



"(Sonny Bill Williams) es alguien fantástico, que atrae la atención hacia nuestro campeonato (...) Es un buen ejemplo de cómo una firma como la suya puede ayudar a una liga", explicó.



Tras debutar en el rugby a XIII, Sonny Bill Williams pasó al XV en 2008 y formó parte de los All Blacks que conquistaron el Mundial en 2011 y 2015.



También tuvo una breve incursión en el boxeo.



En la franquicia de Toronto, ascendida a la Super League, tiene previsto debutar el 2 de febrero contra el Castleford.



El Toronto no jugará en casa antes de abril, debido a la dureza del invierno en Canadá.