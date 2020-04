Jugador del Philadelphia Union, primer positivo de coronavirus en MLS

Escuchar Nota

Los Ángeles.- El equipo Philadelphia Union informó que uno de sus jugadores dio positivo en un test de Covid-19, pero se encuentra en buen estado de salud, siendo el primer caso de contagio reportado en la liga de futbol estadunidense (MLS).



El jugador, que no fue identificado, "se siente bien y está de buen ánimo después de reportar síntomas leves" de la enfermedad, informó el club a través del sitio electrónico de la MLS.



Según la franquicia de Philadelphia, ninguno de sus jugadores y técnicos ha estado presente en las instalaciones del club desde el 12 de marzo por lo que, al no haber tenido otro contacto con su compañero afectado ni presentar síntomas, no necesitarán someterse a la prueba.



Hasta ahora no se había informado de ningún contagio entre los futbolistas de la MLS, a diferencia de otras ligas profesionales estadunidenses como la de basquetbol (NBA) y hockey sobre hielo (NHL) que sí han tenido casos.



Como la inmensa mayoría de competiciones y eventos deportivos de Estados Unidos, la MLS suspendió su temporada el pasado 12 de marzo para ayudar a prevenir contagios de la pandemia.



La liga, que apenas llevaba dos jornadas disputadas, dijo posteriormente que todos los juegos permanecerían suspendidos hasta, como mínimo, mediados de mayo.