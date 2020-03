Jugadora de Chivas, Norma Palafox, estalla ante acoso sexual por su físico

Escuchar Nota

“Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedes ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos. Yo sé en lo que estoy, lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda, lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, dijo Norma al diario AS.



“Lo voy hablar claro: es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a ponerme un short súper grande, no me siento cómoda. Quiero ser futbolista, no quiero ser modelo. Te voy a ser sincera: duele porque no nada más soy yo”: Norma Palafox. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/7XghiRSTFO — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 8, 2020

Milenio

resalta como una de las delanteras más talentosas de ladesde sus inicios con Chivas, fue sensación debido a la facilidad que tenía frente al arco rival y cuya salida el año pasado impactó debido a que decidió participar en un reality show.Para el presente Clausura 2020, Norma, golpeada por fuertes acontecimientos como la muerte de su madre, decidió volver a practicar el deporte que más ama, el futbol, por ello,de cara al presente torneo.Sin embargo, todo esto no ha evitado que Normay no a su desempeño dentro del terreno de juego. Al respecto, la jugadora admitió estar cansada de esto.“No me puedo meter en la cabeza de todos a cambiarles un poquito el chip., si hubiera sido modelo no estaría aquí todos los días bajo el sol queriendo hacer cosas, se presentan algunas situaciones, pero yo quiero lograrme como futbolista”, concluyó.Norma Palafox, tres de ellos como titular, con un total deen donde todavía no ha logrado anotar un gol.