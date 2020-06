Jugadores de Cowboys y Texans dieron positivo a coronavirus

Escuchar Nota

Several #Cowboys players & several #Texans players have tested positive for COVID-19 recently, sources tell me & @TomPelissero. None of the players are believed to have been in their team facilities. The teams followed proper health protocols. — Ian Rapoport (@RapSheet) June 15, 2020

#Cowboys star RB Ezekiel Elliott is one of the players who has tested positive for the Coronavirus, his agent Rocky Arceneaux confirmed to me. Arceneaux said Elliott is feeling good. — Ian Rapoport (@RapSheet) June 15, 2020

Ezekiel Elliott is reportedly among one of the players who tested positive for COVID-19.



Read more → https://t.co/h4agpfklNj pic.twitter.com/12iBQyFnYL — Dallas Cowboys (@dallascowboys) June 15, 2020

.- Varios jugadores de los, incluido su estrella, y de losde la liga de futbol americano (, informó este lunes el sitio web de la competición.El agente de, señaló que el corredor (running back)a pesar de haber contraído el virus, señaló el reporte., en un principio se negaron a hablar de los contagios citando las reglas de confidencialidad de la franquicia, aunque después sacaron un comunicado para confirmar esta noticia., según el reporte de la web de. Ninguno de los jugadores que dieron positivo había estado recientemente en las instalaciones de su equipo.Lasolo permite que los empleados y los miembros del cuerpo técnico accedan por ahora a las instalaciones de las franquicias.Los jugadores únicamente pueden trabajar en su preparación a través decomo mínimo hasta el 26 de junio.Otros miembros de lahabían dado positivo por coronavirus en los últimos meses, entre ellos la estrella de los Denver Broncos, Von Miller, y el entrenador de losLa NFL y su sindicato de jugadores siguen en conversaciones para determinar los protocolos de la reapertura de los campos de entrenamiento, que se espera para el próximo mes.La próxima temporada de laestá prevista para arrancar el próximo 10 de septiembre, con un duelo entre losactuales campeones.Información por Milenio