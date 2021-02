Jugadores de la NFL reciben grandes salarios, pero entregan pocos resultados

Escuchar Nota

Congrats @Rodney_McLeod4 on your hard work being recognized! You got the Eagles community cheering you on! Shoutout to @Nationwide and @NFL for supporting the #WPMOY platform #NationwideAd pic.twitter.com/F60PtRU9kh — Carson Wentz (@cj_wentz) January 28, 2021

Without belief, nothing is possible. Every day is an opportunity to improve. I look forward to the next steps in this journey. pic.twitter.com/vPGLQ63T92 — Nick Foles (@NickFoles) October 19, 2020

Grandes salarios, pero pobres resultados generaron algunos contratos en la. Más de un equipo o seguidor se quedó decepcionado con el desempeño de varios jugadores catalogados como estrellas, quienes ya tienen asegurado su futuro fuera de los emparrillados; sin embargo, dentro de la liga la gran mayoría ya se encuentra en medio de los rumores paraEl primer movimiento de impacto rumbo a la campaña 2021 involucró a Jared Goff.se cansaron de esperar a que se convirtiera en la cara de la franquicia por la próxima década. A un año de recibir una masiva extensión por, la organización de Los Ángeles aprovechó la primera oportunidad que pudo para mandarlo fuera del equipo por alguien en el papel más confiable como Matthew Stafford.Otros mariscales de campo comotuvieron una campaña lo suficientemente buena con sus equipos anteriores como para que les pusieran la etiqueta de titulares en la liga. La posiciónen la NFL es la de quarterback, así que encontrar uno significa abrir la cartera por arriesgada que sea la apuesta.El polémico receptoruna vez más se quedó corto de las expectativas, mientras que los Bengalíes pudieron dejar ir a AJ Green, pero confiaron en que su veteranía ayudaría a Joe Burrow. Con el novato en los controles, su presencia apenas se notó.Si bien losllegaron hasta la ronda divisional, sus números se quedaron lejos de los mejores en la liga. A pesar de las derrotas inesperadas ante Jets y 49’s, consiguieron calificar a playoffs, pero allí el quarterback se quedó corto.lanzó para menos de 200 yardas. Un pulgar dislocado afectó su rendimiento, pero a cinco campañas de haber llegado a la liga, la organización llegó a la conclusión de que no es el futuro del equipo. Con menos talento alrededor, ahora buscará levantar a Detroit. Salario 2020: 28.8 millones JJ: 15, TDS: 20, INT: 13.Desde el Super Bowl LIV, la relación entre el jugador y los aficionados gambusinos ha sufrido una rasgadura. El pasador nuevamente tuvo una lesión que lo alejó de los emparrillados 10 partidos. “Creo que Jimmy será nuestro quarterback el próximo año”, señaló el entrenadoral término de la campaña, pero también dejó claro que en la NFL nada está escrito. Jimmy Gen las últimas tres campañas. Algunos rumores aseguran que podría volver a Nueva Inglaterra. Salario 2020: 26.1 millones, JJ: 6, TDS: 7, INT: 5Quizá la decepción más grande del 2020. El quarterback de losperdió la titularidad en la semana 13 con el novato Jalen Hurts y ya no volvió a participar en una sola jugada. La relación con el exentrenador en jefeterminó fracturada a solo tres años de ser campeones en la NFL. Bajo desempeño, imprecisiones y entregas de balón lo acompañaron. A pesar de que quedó fuera los últimos cuatro partidos, quedó empatado en el primer lugar con más intercepciones de la liga. Salario 2020: 18.6 millones, JJ: 12, TDS: 16, INT:15.En la misma semana 1 el polémico receptor ya había dado de que hablar, en aquella paliza quele propinó asólo tuvo 22 yardas y cometió un castigo por tomar de la careta a un defensivo. La organización sabe que con él tienen dinamita en el emparrillado. En las primeras semanas parecía que los Cafés optarían por cambiarlo de equipo, al final se quedó. En ninguno de sus seis partidos superó las 100 yardas por recepción. Su mejor desempeño lo dio ante los Vaqueros, a quienes les anotó dos veces. Salario: 14.2 millones, JJ: 7, YDS: 319, TDS: 3.Tras reemplazar con solvencia a Drew Brees,demostró cualidades para ser titular en la liga y en Carolina le dieron el puesto de abridor. Cierto que la baja de su estrellaafectó a las Panteras, pero su quarterback se quedó corto de lo esperado a tal grado que se ve complicado que en 2021 vuelva a los controles. Hace unos días trascendió que el equipo lo ofreció a los Leones junto con su primera selección de Draft por Stafford, pero al final la oferta de Carneros fue más alta. Salario 2020: 13.9 millones, JJ: 15, TDS: 15, INT: 11.Seis millones parece poco dinero para un quarterback titular, pero cuando Foles llegó a Chicago por tres años a cambio de 24 mdd, 17 de ellos fueron garantizados. Unos meses después, la organización ya está buscando un cambio por el MVP del Super Bowl LII. Ni él opudieron establecer un ataque peligroso. Fuera de Filadelfia, la historia del pasador ha estado llena de pasos decepcionantes en Carneros, Jefes, Jaguares y Osos. Un regreso a las Águilas como reserva no suena descabellado. Salario 2020: 6.6 millones, JJ: 9, TDS: 10, INT: 8