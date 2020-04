Jugadores de NBA recibirán su salario completo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A pesar de que la temporada NBA está suspendida desde hace casi un mes, los jugadores seguirán recibiendo el 100% de los salarios establecidos para la próxima quincena del 15 de abril, informaron este jueves medios estadounidenses.



No obstante, la liga y la asociación de jugadores (NBPA) siguen negociando la retención de un porcentaje de las ganancias de los jugadores en los próximos pagos, dijo en Twitter el periodista de ESPN Adrian Wojnarowski.



El importe de estas retenciones, que podrían comenzar en el pago del primero de mayo, dependerá de los partidos que tengan que ser cancelados a causa de la actual pandemia de COVID-19.



La temporada NBA tuvo que ser suspendida indefinidamente el pasado 11 de marzo cuando se conoció el primer caso de un jugador contagiado del nuevo coronavirus, el francés Rudy Gobert.



Ante el avance de la pandemia en Estados Unidos, la liga no ha podido determinar si se podrán retomar los partidos de esta temporada y, en caso afirmativo, el número de juegos que probablemente se tendrán que cancelar para ajustar el calendario.



En su última entrevista, el comisionado Adam Silver avanzó que no tomarán ninguna decisión al respecto como mínimo hasta mayo.



Sobre las negociaciones con los jugadores, el medio digital The Athletic había reportado la semana pasada que la NBA propuso una reducción de salarios de un 50% a partir del 15 de abril mientras el sindicato de jugadores dijo que solo aceptaría una disminución del 25% y a partir del 15 de mayo.



En caso de que la NBA confirme oficialmente la cancelación de partidos se podría aplicar una cláusula de fuerza mayor, incluida en el convenio colectivo con los jugadores, según la cual los salarios se podrían reducir hasta un 1% por cada partido cancelado.



El paro forzado de actividades por una pandemia se considera un evento de fuerza mayor según lo establecido en el acuerdo laboral.