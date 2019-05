Jugar dormido, la nueva apuesta de Pokémon

Se llamará "Pokémon Sleep" y el concepto es seductor aunque todavía no se conocen muchos detalles. Pokémon Company, filial del gigante japonés Nintendo, anunció este miércoles el lanzamiento en 2020 de un misterioso juego al que se podrá jugar... durmiendo.Tras la caza de Pikachu y otras criaturas en la vida real gracias a Pokémon Go, que sedujo a millones de fanáticos desde su salida en 2016, "nos interesamos ahora en el sueño" de los jugadores, declaró el presidente de la compañía Tsunekazu Ishihara ante la prensa en Tokio.La empresa japonesa no había desarrollado directamente Pokémon Go, sino que había colaborado con el estudio estadounidense Niantic, creador de esta aplicación para teléfono inteligente.Esta vez, "nuestro objetivo es hacer del sueño una diversión", explicó Ishihara.El responsable no divulgó nada del contenido, pero lo que se sabe es que estará acompañado de un accesorio portátil concebido por Nintendo.El "Pokémon Go plus +" estará dotado de una acelerómetro para vigilar el sueño del jugador, datos que serán transmitidos luego a su smartphone a través de Bluetooth.Como su primogénito, el "Pokémon Go plus", permitirá también partir a la búsqueda de míticos monstruos durante el día, antes de desplomarse de cansancio por la noche, bajo la mirada atenta de Pokémon Sleep, se jactó la compañía.La popularidad de los Pokemones ("monstruos de bolsillo"), convertidos en íconos de la cultura pop mundial, nunca ha cesado desde sus primeros pasos en un videojuego en 1996 en la consola Game Boy.A ello le siguieron dibujos animados difundidos en la televisión y tarjetas para coleccionar e intercambiar con amigos.El lanzamiento de Pokémon Go había dado lugar a una locura. El juego se basa en el concepto de realidad aumentada, una tecnología que hace aparecer elementos virtuales en le mundo real y utiliza la geolocalización para permitir a sus usuarios atrapar pequeños personajes ficticios.Hace tres años, las autoridades de varios países habían lanzado llamados a la vigilancia y recordado las reglas de seguridad básicas en el espacio público, luego de algunos usuarios tomasen riesgos excesivos para atrapar a los Pokemones.