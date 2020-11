¿Jugar videojuegos en una sala de cine? Cinemex lo hace posible

Escuchar Nota

La cadena de cinesdio a conocer que ahora sus salas no solo podrán rentarse para ver películas y partidos de la NFL, sino también paraLa nueva oferta, que nombraron, se realiza en colaboración con otra marca del Grupo Cinemex que está enfocada a los videojuegos, llamadaLa renta de(con cargos adicionales dependiendo del consumo) y• PlayStation• Xbox• Nintendo Switch• Xbox Series X• PlayStation 5FIFA 20, Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Street Fighter, Dragon Ball Fighter Z, MK 11, Mario Party, Marvel VS Capcom, PS VR, Injustice 2, Rush of blood, Arms, Beat Saber y Pokemon Tournament.Desafortunadamente solo enestará disponible la renta:• Cinemex Reforma 222• Cinemex Premium Artz pedregal• Cinemex Universidad• Cinemex Parque Delta• Cinemex Lindavista