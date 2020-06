Jugarán actores a la política

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La política (la mexicana bastante) ha demostrado que el servidor público no siempre es el mismo antes que después de una elección.



Y en la nueva serie Promesas de Campaña quedará más que comprobado, pues lo que parecería una introducción a un mundo de engaños, también mostrará con humor y sátira la vida y peripecias del candidato Gregorio Cuartas, interpretado por Rubén Zamora.



“Es una comedia que creo que en esta época nos viene bien a todos, es una gran comedia familiar con tintes de sátira política de alguna manera.



“Pero esa es la excusa para contar temas universales, como el amor, tanto fraternal como filial y romántico, y la amistad”, compartió Fernanda Borches, quien interpreta a la esposa del protagonista.



La trama se centra en la campaña del partido FLAN, que cuenta con Cuartas para mantenerse en el poder. Sin embargo, los planes se verán afectados cuando el candidato se encuentre indispuesto y deba dejar la contienda.



Entonces, entrará en la historia Leopoldo Chica, también encarnado por Zamora, un taxista alejado de cualquier protocolo político que usurpará el lugar de Cuartas.

“El mayor reto fue dotarlos de características individuales. Uno viene de esta clase política de toda la vida, es un tipo muy recto en el exterior y por dentro es todo lo torcido que puedas imaginar.



“Y el pobre Chica, es de barrio, poco leído, muy bondadoso y honesto, tiene mucho más de mí, entonces permitirme cederle cosas mías que son íntimas para mis amigos y familia. Fue difícil porque fue decir ‘si no les gusta, entonces no les voy a gustar yo, Rubén’, pero al final pude disfrutarlo mucho”, dijo Zamora en entrevista.

Pese a que existen múltiples referencias que podrían aludir al expresidente Enrique Peña Nieto, sus protagonistas aseguraron que son coincidencia.

“No me basé en el señor expresidente únicamente, transité en varios”, explicó.



Promesas de Campaña, que consta de 13 capítulos, estará disponible en Claro Video a partir del jueves.