Jugarán Azulejos de local en Búfalo

Ciudad de México.- Los Azulejos de Toronto jugarán sus partidos de local de las Grandes Ligas en Búfalo, luego de que fueran rechazados para jugar en Canadá y que el Gobierno del Estado de Pensylvannia no les otorgara el permiso de salubridad para hacerlo en esa metrópoli.



La información, ventilada por el portal USA Today Sports, fue confirmada por un funcionario de la MLB, quien no reveló su nombre, porque no estaba autorizado para hacerlo en público.



Búfalo, hogar de la sucursal Triple-A de los Azulejos, fue la primera opción de los oficiales de la novena después de que se les negara el permiso en Toronto, pero los jugadores lo rechazaron ya que no es una instalación de Grandes Ligas.



Después de ser rechazados en Canadá, Pittsburgh y probablemente Baltimore - ciudad con la que mantenía pláticas para jugar ahí- ahora tendrán que adaptarse para jugar en Búfalo.