Juicio a Donald Trump irá al Senado después del 20 de enero

Escuchar Nota

My full statement on the next seven days and the Senate schedule: pic.twitter.com/Nh5z3f79yq — Leader McConnell (@senatemajldr) January 13, 2021

We know that the President of the United States incited this insurrection – this armed rebellion – against our American democracy. He must go. pic.twitter.com/pIxOv2hOQv — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 14, 2021

It is my somber responsibility to sign the Article of Impeachment against President Trump passed in a bipartisan vote by the House of Representatives a short time ago. https://t.co/xlTntjjIMn — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 13, 2021

Tras la aprobación, la víspera, en la Cámara de Representantes de una acusación formal contra el saliente presidente de los Estados Unidos,, el proceso se traslada ahora aldonde, losLo que volvió a hacer "de nuevo" Trump en su mandato es el ser el protagonista de un, con lo cual se convirtió en el, algo que es inédito, informó TeleSUR El único cargo bajo el cual será acusado el magnate ocupante de la Casa Blanca será el de, por los hechos del pasado 6 de enero en elfederal de Washington, cuando turbas instigadas por Donald Trump interrumpieron por la fuerza la certificación del nuevo presidente Joe Biden.Si se condena a Trump, los senadores también podrían votar para prohibirle que vuelva a ocupar un cargo público. La acusación será sostenida por nueve representantes demócratas, quienes actuarán como fiscales.El presidente republicano ha rechazado la responsabilidad por la violencia. En un video difundido por la Casa Blanca después de la votación, a falta de las redes sociales, que tiene suspendidas,El líder republicano del Senado,, dijo que "simplementeque gobiernan los juicios que involucran a presidentes.Se necesitará una mayoría de dos tercios para condenar a Trump, lo que significa que, dividida en partes iguales.Hasta, informó el martes el New York Times. En una nota a sus colegas, McConnell dijo que no había tomado una decisión final sobre cómo votaría en ese momento.Si Trump resulta condenado, los senadores podrían realizar otra votación para, lo cual ha indicado que planeaba hacer en 2024.Trump fue acusado por la Cámara en 2020 por sus, pero el Senado lo absolvió entonces, escenario que no se espera se repita en este momento, luego de los acontecimientos recientes.