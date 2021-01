Juicio a Trump evidenció un Estado disfuncional: Mantiene EU ambiente polarizado

Escuchar Nota

“Creo que el impeachment de Trump construirá una parte importante del juicio histórico de su presidencia”, comentó Frank Bowman, profesor de la Universidad de Missouri y autor del libro High Crimes & Misdemeanors: A History of Impeachment For The Age of Trump, “pero creo, intuyo, se erigirá menos importante porque, siendo francos, Trump ha hecho tantas cosas escandalosas que el asunto de Ucrania fue solo un ítem representativo de una larga lista”.

“La historia encontrará el impeachment de Trump más revelador del estado disfuncional del Congreso estadunidense que particularmente revelador de Trump”, resolvió el experto.



Estados Unidos tenía un 2020 pensado que finalmente no ocurrió. Lahizo que los estadunidenses aprendieran a pronunciar la palabra hidroxicloroquina; aplaudieran durante unas semanas a los servicios sanitarios; se exasperaran con la falta de respuesta gubernamental; hornearan pan y cosieran cubrebocas; se pusieran las manos en la cabeza con las ideas de inyectarse lejía; se acostumbraran a nuevas formas de comunicación como Zoom, conocieran y veneraran atras entender el trabajo que hace un epidemiólogo; se acostumbraran a las sirenas de las ambulancias y volvieran a aplaudir con la llegada de las vacunas.Los Estados Unidos no estaban preparados para eso, sino que empezaban el año listos para el que también iba a ser un evento histórico: la culminación del proceso de; nada más y nada menos que en el mismo año en el que se jugaba la reelección.El detonante: una llamada telefónica al Presidente ucraniano,, que un funcionario denunció de forma anónima porque despertó suspicacias entre el Gobierno. Los que la escucharon intuyeron que, lo que se vendió como una comunicación de cortesía, escondía algo más.Y es que días antes,; del intercambio entre presidentes emanaban efluvios de un quid pro quo que Trump siempre negó. Trump siempre defendió que la llamada fue “perfecta”, si bien levantó las cejas de todo el mundo, aunque solo hiciera pública una parte de la conversación y no la transcripción completa.Los demócratas de la Cámara de Representantes abrieron a finales de 2019 una investigación formal sobre el asunto ucraniano, que confirmó por boca de funcionarios en activo (como el embajador de EU ante la Unión Europea, Gordon Sondland) que efectivamentede quien sería su rival en las elecciones,Además, hecho a través de un “canal paralelo” liderado por su abogado personal, el exalcalde de Nueva York,, en una trama que implicó directamente al secretario de Estado,, y al por entonces asesor en seguridad nacional,En diciembre,. Una semana antes de las fiestas de Navidad, los congresistas le condenaban formalmente.La necesidad de que sean necesarias dos terceras partes del Senado para despedir del cargo a un presidente fue una barrera demasiado complicada de superar en la segunda parte del proceso. Tras dos semanas de juicio exprés,, poniendo serias dudas sobre la verdadera utilidad del proceso de impeachment.Exactamente dos días después de las primarias en Iowa, pistoletazo de salida oficial a la época electoral en Estados Unidos, Donald Trump evitaba su fulminación, gracias a unEl resultado final del proceso convirtió a Donald Trump, junto a Andrew Johnson y Bill Clinton, ent (Richard Nixon dimitió antes de enfrentarlo), algo que estará por siempre en su legado.Y es que el proceso de impeachment que se vivió a inicios de año en Estados Unidos no solo sirvió para poner a juicio una presidencia de lo más heterodoxa, por ponerle algún adjetivo; fue un momento perfecto para reflexionar si, en el, y si el proceso de impeachment tiene algún sentido ante un ambiente extremadamente polarizado y partidista.Para Bowman, el impeachment a Trump tuvo elementos positivos y negativos. Entre los primeros, la demostración que los congresistas están preparados para un proceso de este calibre yPor el otro lado, sin embargo, se vio la, que no sólo es reflejo de la polarización del país, sino de “la casi”.