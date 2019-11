Juicio de Rosario Robles es venganza política: abogado

“Entonces este tema está focalizado, es justicia, bueno, más bien injusticia selectiva, donde solo quieren hacerle daño a Rosario Robles y lo hemos visto desde el principio”, afirmó.



El juicio político que avanza en la Cámara de Diputados contra Rosario Robles es una venganza de carácter político que evidencia que toda la maquinaria del estado está vertida sobre ella, aseveró Julio Hernández Barros, abogado de la exfuncionaria.Luego de que los diputados ratificaron en comisiones el juicio político contra Robles, su abogado sostuvo que el Estado busca hacerla pasar más tiempo en prisión para denostarla y humillarla.“Esta es una venganza de carácter político, no me cabe duda, me duele más que se trata de una venganza contra la única mujer que ha dado la cara”, expresó.En su opinión, la situación que vive la exsecretaria de Desarrollo Social también implica violencia de género, pues hasta ahora ningún hombre está siendo investigado por la llamada Estafa Maestra.Añadió que los autores de la investigación periodística revelaron que hay 11 dependencias del Ejecutivo que participaron en la Estafa Maestra, Rosario es la única mujer y la única presa, “nadie más ha sido llamado a declarar o está siendo investigado.Recordó que el proceso ha mantenido irregularidades desde el principio, como la solicitud de prisión preventiva con pruebas falsas del fiscal, la relación de parentesco familiar entre el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y la diputada federal Dolores Padierna.El litigante también puso como ejemplo el que la Secretaría de la Función Pública haya inhabilitado a Robles por 10 años, sanción más alta que hay en el ámbito administrativo, por no haber declarado una cuenta de dos mil pesos.Indicó que está pendiente la resolución del recurso interpuesto ante la Judicatura Federal para remover al juez que lleva el caso y la apelación de las medidas cautelares que se le pusieron en la segunda audiencia.Por último, añadió que realizan los esfuerzos para que la exfuncionaria pase las fiestas decembrinas en su casa, aunque también resaltó que es una pelea contra el Estado entero, pues se trata del Poder Judicial y ahora se suma el Legislativo.