Juicio político ‘justo’ contra Trump será hasta que deje presidencia

Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, comentó que el juicio político contra Donald Trump no ocurrirá mientras sigua siendo presidente.McConnell señaló que no hay tiempo en el Senado para hacer el juicio que tomaría varios meses; además que no harán un periodo extraordinario para el tema.No hay posibilidad de un juicio "justo" hasta que Trump deje el cargo', aseguró McConnellDonald Trump se convirtió el miércoles en el primer presidente de Estados Unidos en ser acusado por segunda vez por la Cámara de Representantes, que lo envió a juicio en el Senado por "incitar a la insurrección" en la toma del Capitolio por sus partidarios.Este cargo contra el presidente republicano desencadenará un juicio en el Senado, pero no se espera que la Cámara Alta se ocupe del asunto hasta después de que el demócrata Joe Biden sea investido como el 46° presidente de Estados Unidos el 20 de eneroCon información de Excélsior