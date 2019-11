Julia Ormond se une al universo The Walking Dead: World Beyond

“Estoy muy emocionada de trabajar con el equipo de The Walking Dead. Me encanta, sobre todo, cómo escriben para las mujeres; un elenco encantador y talentoso” --dijo Ormond.



“Estamos emocionados de que Julia se una a nuestro equipo. Estoy agradecida por el talento, la gracia, la inteligencia y el humor que ha aportado a nuestro set, nuestro programa y a este papel. Nosotros, y el público, somos muy afortunados de tener a Julia ayudando a dar vida a este nuevo mundo de The Walking Dead” --afirmó Gimple.



La actriz, la tercera serie del universo de The Walking Dead que actualmente se encuentra en la etapa de grabación en Richmond, Virginia.La actriz de El primer caballero y Mad Men dará vida a “”, una líder carismática en el “spin off” de la serie, cuyo estreno está previsto para la primavera de 2020, informó el canal de televisión AMC.Cocreado por Scott M. Gimple y el "showrunner" Matt Negrete, The Walking Dead: World Beyond también está protagonizada por Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston y Nico Tortorella.Desde esta temporada,una misteriosa figura que opera en las sombras a nombre de la causa en la que cree; Al Calderón, como “Barca”; Scott Adsit, como “Tony”; y Ted Sutherland, como “Percy”.The Walking Dead: World Beyond, en la que algunos se convertirán en héroes y otros en villanos; “todos cambiarán para siempre; adultos y con identidades consolidadas, tanto buenas como malas”.