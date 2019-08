Julián Gil dice que no extraña a su hijo

El actorse vio envuelto en polémica tras revelar que no extraña a, quien es producto de la relación amorosa que sostuvo con la actriz"No, suena duro pero no,. Quisiera extrañarlo, pero no lo extraño porque no lo conozco. No puedes extrañar algo que no tienes. Estamos en agosto, ahora se cumple un año de la última vez que estuve en la convivencia con Mati", indicó.Lo anterior fue declarado en la conferencia de prensa de la obra de teatro ¿Y si me caso?, en donde al ser cuestionado por su situación como padre dijo que el proceso legal que aún enfrenta se lo deja en manos de su abogado, los tribunales y de Marjorie de Sousa."Espero que el final de este proceso sea positivo para los tres. Hace ya un tiempo preferí ser feliz a tener la razón. No es que me haya apartado del caso. Tomé la decisión de empezar a vivir, lo dejo todo en manos de mi abogado, en mano de los tribunales y creo que la persona que puede tomar más decisiones es la mamá de Matías, porque en realidad quien está provocando una separación con el niño es ella", añadió.Finalmente, dijo que no se opone a que Matías tenga unasi es que Marjorie decide establecer una nueva relación afectiva."Él tiene el derecho de tener una figura paterna y que crezca en un ambiente sano", finalizó.