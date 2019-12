Julián LeBarón niega reunión con familia de detenidos

"Yo no tengo el poder para decidir quién es culpable o inocente, si la joven tiene las pruebas de que sus familiares NO están involucrados que las presente": @julianlebaron en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) December 6, 2019

Luego de que Estefanía Hernández, familiar de dos de los detenidos por la agresión en, dijo que se reuniría con los LeBarón para entregarles pruebas de la inocencia de su tío y su papá,dijo que ellos no son impartidores de justicia, por lo que no les corresponde decidir si las personas que se encuentran bajo arraigo son o no inocentes."Yo no soy investigador, yo para qué quiero esas pruebas, que se las presente a las autoridades", expresó LeBarón en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.Agregó que no tienen pactada ninguna reunión con familiares de los detenidos y que hasta el momento no ha recibido detalles de las aprehensiones por parte de las autoridades. Julián LeBarón enfatizó que lo que sí buscan como víctimas es que la investigación sea transparente."Yo recibí la llamada de ella, (de la hija de uno de los detenidos), pero no pacté ninguna reunión, le dije que cuando la autoridad presente la investigación si no es transparente, si no es clara, queremos que se hagan las cosas bien... Ni modo que uno tenga el poder para decidir si alguien es culpable o inocente, eso no nos corresponde, nosotros somos las víctimas", expresó."Toda la familia estamos en la posición de que vamos a darle el beneficio de la duda a la autoridad, pero estamos convencidos que los autores del ataque son gente que trabaja en estas comunidades", agregó.Sobre la siguiente reunión que sostendrá su familia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Julián LeBarón dijo que ellos pidieron que fuera en Bavispe pero que aún no ha sido confirmado el lugar y que se estima que sea entre el 2 y 3 de enero.