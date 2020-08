Julian Nagelsmann; el entrenador más joven en llegar a semifinales de la Champions

Escuchar Nota

Lisboa.- Con tan solo 33 años, "Baby Moruinho", como lo apodan, revoluciona el fútbol alemán con sus novedosos métodos y su dinámico estilo de juego.



Tan solo 20 años tenía Julian Nagelsmann cuando una operación de rodilla lo dejó sin el sueño de llegar a la Bundesliga. Estaba en el combinado sub 23 de 1860 Munich, uno de los principales clubes formadores de Alemania, en donde ya jugaba poco debido a un recurrente dolor de espalda.



Era zaguero central y tanto sus compañeros como sus entrenadores aseguraban que tenía todo para llegar a la máxima categoría. "Resolvía problemas antes de que aparezcan. Casi nunca lo vi pegar una patada o ir al piso. Siempre estaba bien ubicado y le sobraba el tiempo para llegar a la pelota", contó alguna vez su excompañero Christian Trasch a The Athletic.



En 2010, con 22 años, empezó a trabajar en Hoffenheim luego de ser uno de los analistas de Thomas Tuschel -a quien podría enfrentar en la semifinal en caso de superar al Atlético de Madrid- en el conjunto filial del Augsburg. Empezó dentro del área técnica de la academia y rápidamente pasó a hacerse cargo del selectivo sub 16. En 2014, consiguió su primer título con la sub 19 y en 2016 fue promovido a dirigir en la máxima categoría, convirtiéndose así en el técnico más joven de la historia del fútbol alemán: reemplazó a Huub Stevens, quien renunció por problemas de salud, en febrero y agarró a un equipo que estaba en la 17° posición y peleaba por no descender.



Nagelsmann se salvó del descenso y, para la temporada siguiente, aseguró que quería pelear el campeonato. En la temporada 2016/17, sostuvo un invicto de 17 fechas y finalizó la temporada en la cuarta posición, logrando la clasificación a la fase previa de la Champions League. Y aunque quedó afuera ante Liverpool y no pudo acceder a la fase de grupos, repitió la hazaña en la Bundesliga 2017/18, en la que terminó tercero y se metió directo en las zonas de la competencia más importante de Europa.