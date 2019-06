Juliantina celebran el amor

Tras aparecer en la teleserie Amar a Muerte la dupla Juliantina se hizo muy popular, pues mostraron en la TV que el amor no sabe de género.Ayer Juliantina se hizo presente en la Marcha del Orgullo LGBTTTI, donde sus protagonistas Bárbara López y Macarena Achaga recibieron el amor de sus fans.Las actrices compartieron a través de su cuenta de Instagram las muestras de cariño por parte de sus seguidores.Macarena aseguró que se suma a este movimiento para apoyar los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual y Trangénero. “Hoy marchamos con ustedes. Y marchamos por los que aún no pueden marchar. Ganamos si llega el mensaje, ganamos si gana el amor”, dijo Achaga.Por su parte, Bárbara aseguró: “¡No saben mi emoción! ¡Emoción de estar con ustedes este día, de recibir todo su amor!”.Para continuar apoyando la inclusión de la comunidad LGBT+, la historia de amor de Juliantina será llevada a la pantalla grande.Producida por Billy Rovzar y Carlos Bardasano, el romance lésbico entre Juliana (Bárbara López ) y Valentina (Macarena Achaga) tendrá también una serie.“Encontré que había que contar más porque hay ese grupo de personas que aún están buscando una voz y Juliantina no solo es un contenido que le fue bien, es algo más profundo y pensamos que es una responsabilidad.“Es una historia secundaria que gustó mucho, notamos que un segmento importante de gente comenzó a encontrar su voz en la televisión abierta, algo que no había tenido y que merece”, expresó Rovzar.Esta pareja surgió como una de las tramas paralelas del melodrama Amar a Muerte.Ahora, contarán su propia aventura con ayuda de sus seguidores, pues pondrán a su disposición una plataforma para que compartan sus vivencias.“Queremos seguir escuchando a este fandom tan grande, que nos cuenten qué cosas han pasado en su vida, de esa manera queremos convocar a las Juliantinas a cocrear esto con ellas, que nos digan qué quieren ver, porque ellas serán nuestro pulso más importante”, compartió el productor.Además Rovzar afirmó que la cinta será clasificación B para que sea disponible para todo público.“No es nada más para un grupo, es una película que muestra que todos en algún lugar somos minoría y necesitamos que nos escuchen, levantar la mano y que nos miren”.