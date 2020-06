Juliette Lewis se aventura en cada papel

Escuchar Nota

“Fue una experiencia muy especial porque el estilo, la manera en que Derek dirige, me recordó a la forma en que trabajaban los directores del principio de mi carrera, cuando comencé siendo una joven actriz.



“La televisión es diferente al cine, están muy apegados a los guiones, y Derek quería que fuera como una pieza fílmica de seis horas. Eso fue básicamente lo que hicimos.

“Tuve la fortuna de trabajar en sets muy dominados por hombres, pero en los que se me respetó”.

Lo mismo ha sido nominada al Oscar por su actuación en(1991), de Martin Scorsese, que ganado como Mejor Actriz en el Festival de Venecia por su protagónico en(1994), de Oliver Stone.En su trayectoria de más de 30 años,ha trabajado con laureados directores como Woody Allen (Maridos y Esposas) y Robert Rodriguez (Del Crepúsculo al Amanecer), y con noveles, como Dominic Sena, Drew Barrymore o Mark Ruffalo.Por lo que hacer un proyecto en televisión con, quien tiene entre sus créditos Triste San Valentín (2010) o La Luz Entre los Océanos (2016), sonaba a un reto distinto.Al final, para una actriz que considera que cada director es un maestro, la experiencia con el cineasta fue algo que inyectó mucha vida a su trabajo.“Aquellos que querían que improvisara, que me arriesgara y que se tomaban el tiempo en el set para descubrir diferentes maneras en que los personajes se pueden expresar”, asegura Lewis en entrevista.La colaboración con Derek es con la miniserie, disponible en HBO.“Como se hacía en los 70, con (Stanley) Kubrick, en mi caso con Oliver Stone y Scorsese, tienes la oportunidad de descubrir conforme vas haciendo el trabajo y te permites bailar al ritmo de la exploración creativa”.Lo cierto es que la angelina, de 46 años, lleva ya un rato inmersa en la pantalla chica, con shows como The Firm (2012), Secrets and Lies (2015), Wayward Pines (2015), Camping (2018) y The Act (2019), trabajos que han reactivado su carrera.“Trabajamos con un director que quería que nos atreviéramos, que no estuviéramos en la zona segura y que no nos casáramos con las palabras. Fue una experiencia muy divertida de descubrimiento personal.“Lo gracioso es que tenías a Juliette y Mark, como personas, como actores que se respetan y admiran uno al otro, pero como personajes:, ¡son tan distintos!”.Que ahora goce de prestigio en la televisión es prueba de que Hollywood se ha transformado, asegura, con todo y que ella siempre estuvo exenta de los estereotipos de género por su individualidad y porque su personalidad relajada siempre fue atípica.