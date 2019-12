Julio César Chávez defiende a su hijo por abandonar la pelea

Con todo respeto para la afición de Phoenix, Arizona: Ahora no estoy de acuerdo con ustedes, mi hijo estaba haciendo una pelea competitiva y estaba ganando, desafortunadamente viene un cabezazo y un codazo y tiene fractura de nariz y ahorita será sometido a una cirugía. pic.twitter.com/MOCWPfy2k7 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 21, 2019

Después del combate,fue trasladado a un hospital para ser valorado de su lesión en la nariz en donde se confirmó que sufrió una fractura, por lo que le dificultaría la respiración algo que provocó que abandonara el dueloA su salida del ring mucha de la afición aun presente se manifestó en contra del Jr después de la fea forma en la que perdió el combate, lanzándole objetos desde las gradas a ta grado que lo obligo a salir de forma rápida y cubierto de seguridad.Ya en el hospital con la compañía de su padre,donde se le ve acompañando a su hijo con un rostro de preocupación. Todo esto junto a un mensaje dirigido a todas esas personas que no compartieron la idea de que Chávez Jr estaba haciendo un buen combate.Ahora no estoy de acuerdo con ustedes, mi hijo estaba haciendo una pelea competitiva y estaba ganando, desafortunadamente viene un cabezazo y un codazo y tiene fractura de nariz y ahorita será sometido a una cirugía".Hasta antes del inicio del fatídico, aunque no con golpes certeros si logrando no recibir tanto daño. El sinaloense tenia más de dos años sin un combate de alta exigencia que cuando tuvo la oportunidad la falta de actividad le costó demasiado.