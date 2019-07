Julio César Chávez hace un llamado a autoridades de CDMX

Julio César Chávez hace un llamado a las autoridades de la CDMX luego de ser asaltado a mano armada @Jcchavez115

Julio César Chávez, ícono del boxeo mexicano, hizo un llamado a las autoridades de la Ciudad de México para que se refuerce la seguridad sobre las calles de la capital, luego de ser asaltado durante la tarde de este viernes."Quiero decirle a las autoridades que deberían parar a todos los motociclistas, porque son los que roban, asaltan y matan, por favor atiendan el llamado. Que los revisen, porque traen pistolas y son los que asaltan", señaló el excampeón mexicano.Al respecto del episodio que vivió a bordo de su automovil, expresó que se encuentra bien."Gracias por preocuparse por mí. Me asaltaron, me pusieron una pistola en la cabeza, me quitaron mi reloj y mi cadena; eso es material y no importa, lo que importa es que lo estoy platicando", apuntó.Julio César Chávez hizo un llamado a las autoridades