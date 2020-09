Julio César Chávez Jr. dice que no tiene privilegios al ser hijo de una leyenda

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Julio Cesar Chávez Jr. está convencido de que el resultado de la pelea del fin de semana ante Mario Cázares debió ser diferente, pero que al mismo tiempo es una prueba de que a pesar de que es hijo de la gran leyenda mexicana no tiene ningún privilegio extra.



“¿Que beneficio hay de ser yo? Ninguno. Ninguno. O sea como ahí me hubieran podido ayudar con la decisión. Si hubieran querido verlo así, el ayudarme, porque la pelea fue una pelea pues pareja, pues. Y no lo hicieron así. Eso que bueno que pasó para que todos se den cuenta que no soy beneficiado nunca en las decisiones, algo que siempre han dicho y es mentira”, señaló el ex campeón mundial, quien el viernes por la noche sumó su quinta derrota profesional.



Chávez Carrasco enfrentó al invicto sinaloense Mario Cázares en una pelea que terminó en polémica decisión técnica luego de un golpe que causó un corte, pero fue confundido con un cabezazo. El réferi al no querer determinar si el cabezazo fue intencional o no, dejó la decisión en los jueces y sus tarjetas.







Esta no es la primera ocasión en la que JC Junior termina una presentación con polémica ya que la pelea anterior un fractura le impidió seguir con la contienda ante el ex campeón Daniel Jacobs y recientemente reveló que en su duelo ante Canelo Álvarez le hicieron trampa.









Con información de Milenio