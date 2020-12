Julio Iglesias vendió una propiedad a Ivanka Trump

Escuchar Nota

"Tiene sentido que quiera estar allí y hará de la mansión su hogar", dijo una fuente sobre el presidente.



"El apartamento de Donald, que una vez perteneció a la creadora de la finca Mar-a-Lago, Marjorie Merriweather Post, será ampliado y arreglado", declaró una fuente cercana al presidente a esta revista.



"Están renovando su apartamento dentro del Club Mar-a-Lago para hacerlo más grande, más moderno y cómodo para su uso", añadió.

"No querría estar en Palm Beach en pleno verano, pero le encanta el lugar y sus amigos aquí. Su club de golf está a unos minutos en West Palm Beach, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, en Mar-a-Lago los tratan como a la realeza. Les encanta estar aquí" mencionó

, compraron una propiedad por valor 30 millones de dólares (593 millones de pesos) en el elegante y seguro barrio de Indian Creek Island en Miami, conocido como el "Búnker del multimillonario", según informa Page Six.El inmueble era hasta ahora propiedad de Julio Iglesias que por fin ha podido desprenderse de él tras ponerlo a la venta en 2017. Cuenta con 244 metros de playa privada y muelle directo al mar.. El cantante invirtió durante años en varias parcelas donde él mismo construyó una casa y anhelaba algún día ofrecer allí también un refugio para cada uno de sus hijos, pero estos han tomado caminos diferentes por lo que está organizando su patrimonio de manera diferente ahora que ha cumplido 77 años.Julio Iglesias ahora invierte en República Dominicana y reside en Bahamas. Esta no es la única propiedad del cantante en Indian Creek donde posee varias parcelas más. La isla cuenta también con un campo de golf privado que ocupa todo el interior del terreno, su propio cuerpo de policía profesional y una patrulla armada en barco.han elegido este lugar para instalarse. Indian Creek Island está a poco más de una hora del club Mar-a-Lago donde planea vivir gran parte del año Trump.antes del nacimiento de su primer hijo.En Indian Creek vive el multimillonario Carl Icahn; Norman Brayman; el ex entrenador de los Miami Dolphins Don Shula; la supermodelo Adriana Lima; el financiaciero Eddie Lampert, y el multimillonario Jeff Soffer., donde han estado de alquiler en una casa por la que pagaban 359 mil pesos al mes al millonario chileno Andrónico Luksic.Todavía son dueños de su apartamento en la ciudad de Nueva York en Park Avenue y no tienen planes de venderlo. También están ampliando su cabaña junto al Trump National Golf Club en Bedminster.La semana pasada se supo que la residencia de Donald Tump en Mar-a-Lago está en obras mientras que Melania busca una escuela en Florida para el hijo de la pareja, Barron, según informó la revista People.Ahí es donde él y la primera dama Melania Trump presentaron su "declaración de domicilio" el año pasado, cambiando su residencia permanente hasta entonces establecida en Nueva York.El personal de Mar-a-Lago ha estado preparando el nuevo hogar de los Trump, incluida la renovación de la residencia que compró en los años ochenta.Se espera que Trump, de 74 años, y su familia pasen mucho tiempo en Palm Beach donde al presidente le gusta emplear muchas horas jugando al golf aunque también visitarán otras de sus propiedades, como su club en Bedminster, en Nueva Jersey, y la Trump Tower en la ciudad de Nueva York, donde vivían antes de instalarse en la Casa Blanca.Florida es también un retiro del agrado de la primera dama, de 50 años.