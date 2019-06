Julión cumple sueño a quinceañeras

Julión Álvarez y su norteño banda cumplirá el sueño a 100 quienceañeras el próximo 16 de septiembre en el evento masivo que se llevará acabo en el Centro de Convenciones Anita "me enseñaron las fotos, las historias de muchas muchachitas y recordé que mis hermanas no tuvieron sus quinceaños, a lo mejor por eso es porque quiero ayudar a cumplir esta ilusión", platica el 'Rey de la Taquiila'El anuncio lo dio en conjunto con Lázaro Flores, el propietario del lugar, durante la rueda de prensa que se llevó acabo el lunes 7 de Junio a las 5 de la tarde en las Instalaciones de las anitas."Desde diciembre pasado nosotros recibimos la invitación, y la verdad estamos muy contentos de poder participar en un evento como este" menciona Julión. Después de dos años de estragos y tragos amargos por los que pasó ‘El Rey de la Taquilla’ está de regreso presentando nuevos temas como ‘Cuando te amé’ y ‘Sin memoria’ que forman parte de su más reciente álbum ‘Este Soy yo’ que lanzó el primero de marzo de este año."Tuvimos muy, muy buena respuesta y la verdad no lo teníamos pensando, pero gracias a Dios la gente está reaccionando muy bien" Ni Diablo ni Santo fue una de las interpretaciones del artista en su última visita a la ciudad en la ‘Feria Juárez 2017’ el 9 de octubre, dos meses después de que se le involucrara con lavado de dinero, lo significó una pausa indefinida en su carrera artística en Estados Unidos.En agosto de 2017 se señaló a Julión Álvarez junto con el futbolista Rafael Márquez, por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por posibles vínculos con el crimen organizado."Soy de las personas que dice si lo estamos viviendo es porque nos tocaba vivirla y algo bueno tenemos que aprender de todo eso. Se decía que yo tenía depresión, pero eso no es cierto honestamente nunca hubo flaqueza" menciona el cantante de 36 años.Spotify, YouTube, las plataformas digitales de música en streaming más influyentes en los últimos años, tras este conflicto, dieron de baja las cuentas oficiales del cantante de 36 años. Recientemente se ha hablado de un supuesto regreso del artista en estás plataformas, lo que ha generado una gran confusión en sus seguidores."Eso es un mentira, pero ojalá fuera cierto. Ahora por lo pronto nos encontramos distribuyendo el material a la antiguita, tocando en las radios".Finalmente dijo que debido a su situación no veía la posibilidad de hacer duetos con otros artistas."La situación en la que estamos nosotros es un poquito complicado, porque el hacer un dueto con Julión Álvarez y su norteño banda puede tener ciertas limitaciones es decir sí aquí está el dueto pero no pueden subirlo acá. Entonces a lo mejor ahorita no es el momento".