Jumbo promete grandes sorpresas para el Vive Latino

En el 2000, Jumbo pisó por primera vez el escenario principal del Festival Vive Latino y este año regresa para dar rienda suelta a “Manual de viaje a un lugar lejano”, su más reciente material discográfico que cuenta con grandes colaboraciones.Clemente, vocalista de la agrupación, expresó su satisfacción de poder ser parte de otro Vive Latino."Nos sentimos muy afortunados y contentos, no ha sido fácil el andar por la música, pero seguimos con mucha energía, haciendo música nueva, conciertos, giras”, anotó.Para celebrar sus 20 años de trayectoria, Jumbo lanzó “Manual de viaje a un lugar lejano” disco grabado en vivo y en formato acústico con grandes clásicos de la banda y la colaboración de otros músicos, entre ellos Jay de la Cueva, Alicia Villareal y Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega."Tenemos una versión del grupo Límite, nunca habíamos grabado con Alicia Villarreal y ha sido una gran satisfacción”, compartió Clemente, quien conforma la agrupación al lado de Charly Castro, Flip Tamez, Iñigo Rizo-Patrón y Beto Ramos.Aunque ya se han estado presentado con dicho material, Clemente promete que su participación en el Vive Latino será memorable y colmada de sorpresas."Obviamente no se olvida que estuvimos abriendo el escenario principal en el año 2000 y realmente ahora vamos a romper la piñata de los 20 años, y me gustaría adelantarles algo sobre nuestros invitados, pero en general nos gusta más el factor sorpresa”, compartió el músico.Satisfechos con los logros obtenidos, la agrupación sabe que todos los escenarios son propicios para cautivar a nuevos públicos, al igual que las plataformas digitales.Sin embargo, siguen sintiendo la necesidad de lanzar sus materiales en formato físico."Estamos muy contentos con la respuesta del público y con las nuevas formas de distribución (...) que son positivas para alcanzar otras audiencias”, indicó.Con 20 años de trayectoria, la banda regiomontana de rock actuará el sábado 17 de marzo próximo en el Escenario Indio.