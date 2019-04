JuntasHastaLaVida: campaña que combate los feminicidios

Hoy inicia #JuntasHastaLaVida un movimiento donde miles de mujeres nos unimos ante el hartazgo de que no se respeten nuestras vidas.

RT y únete al movimiento.

¡Ni un feminicidio más! pic.twitter.com/wGctMHG98T — Amnistía Int. México (@AIMexico) 8 de abril de 2019

“Sólo unidas lograremos que el Estado mexicano dé el valor que nuestras vidas merecen.” @TaniaReneaum en Conferencia de Prensa de #JuntasHastaLaVida pic.twitter.com/SgdzS6ieUr — Amnistía Int. México (@AIMexico) 8 de abril de 2019

Amnistía Internacional en México inició este lunes su campaña #JuntasHastaLaVida, inspirada en la sororidad entre mujeres ante las altas cifras de feminicidios en el país, donde cada día son asesinadas diez mujeres.La organización pretende con esta campaña, basada fundamentalmente en la generación de conciencia a través de redes sociales, "hacer un llamado a la alianza de las mujeres (…) y exigir al estado todos los cambios que ha prometido", explicó la directora ejecutiva de la ONG en México, Tania Reneaum Panszi, en una conferencia de prensa este lunes.“Vamos a exigirle al Estado protección para garantizar la vida de las mujeres y su integridad, vamos a exigirle todos los cambios pertinentes a los que se ha comprometido y a los que ha sido convocado por la Organización de las Naciones Unidas para enfrentar estereotipos sexistas y revertir los esquemas patriarcales en este país”.Al dar a conocer dicha campaña, Reneaum explicó que es un llamado a construir una alianza entre todas las mujeres para cambiar la vida y para cambiar el mundo en un sentido más justo y más libertario.La acción consistirá en generar material audiovisual para dar visibilidad a la problemática, el lanzamiento de un juego de Facebook, activación del círculo de protección en las calles y la propagación del mensaje mediante líderes de opinión.Por su parte, la presidenta de Amnistía Internacional-Sección México, Luz Marcela Villalobos Andrade, insistió en que esta campaña "es prioritaria" porque el número de mujeres víctimas de feminicidio ha pasado de 9 el año pasado a 10 diarias en lo que va de 2019.Además, destacó que "no está habiendo proceso de depuración del daño" y hay que reclamarle al Estado que asuma su responsabilidad de revertir las condiciones y causas que provocan que en la sociedad mexicana la violencia contra las mujeres sea algo sistematizado."Si por cada mujer asesinada el Estado hiciera un depósito en una alcancía, tendría que estar haciéndolo cada dos horas y media", explicó Andrade, quien agregó que "el Estado ha incumplido su misión de protegernos".Para ella, el incremento de los feminicidios se ha perpetuado debido a la impunidad que existe en México, pues el gobierno no ha logrado hasta la fecha identificar, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes, y no existe un proceso se reparación del daño ni garantía de no repetición.La periodista Gabriela Warkentin, quien forma parte de esta campaña, destacó en mensaje la urgencia de que el tema de la violencia contra las mujeres se vuelva parte de una apuesta de futuro.“El lugar que se le otorga a la mujer dentro de una sociedad define el tipo de sociedad que estamos construyendo. Una sociedad se define también por cómo valora a sus mujeresWarkentin advirtió que es preocupante la actual tendencia regresista de criminalizar a la mujer; "hay tendencias que nos quieren jalar para atrás y son tendencias fuertes. Y están ganando fuerza en muchos países del mundo, incluido México”.En relación a esto, la periodista Lydiette Carrión insistió en que es necesario que haya claridad entorno a la gravedad del asunto: "Existe miedo a que la violencia (hacia las mujeres) se normalice, pero es que ya lo está".Según ella, aunque hay quien dice que quizás la cifra de feminicidios ha aumentado porque se hacen más mediciones, lo que está claro es que "el grado de crueldad y violencia han aumentado".