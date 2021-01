¡Juntos desde el inicio del 2021! Así celebraron Belinda y Nodal la llegada del Año Nuevo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Belinda y Christian Nodal son la pareja del momento, desde que anunciaron su relación los cantantes no han parado de gritar su amor a los cuatro vientos y lo unidos que están. El pasado 24 de diciembre el intérprete de “Adiós amor”pasó Navidad al lado de la familia de su novia y este 31 de diciembre el ganador de La Voz también la pasó junto a su amada.



A través de historias en Instagram, Belinda compartió con sus seguidores la manera en la que celebró la llegada del 2021. Aunque no reveló si el lugar donde se encontraban era un hotel o si era una propiedad de su familia, la cantante de “Ni Freud ni tu mamá” celebró en grande junto a su novio.



En los videos que Belinda subió en sus historias mostró que eligió un vestido dorado, ajustado a su figura y con un escote pronunciado para recibir al 2021. En todo momento, la coach de La Voz se vio feliz al lado de sus padres.



Por otra parte, Belinda compartió videos en los que se observa a Christian Nodal con su hermano, Ignacio, así como con su papá, al parecer el cantante de regional mexicano lleva una muy buena relación con la familia de su novia.



Como no podía faltar, la actriz compartió un corto video en el que está junto a su novio. Ambos cantantes están muy juntos y abrazados, algo que demuestra lo enamorados que están.



Hay que recordar que Belinda también ya conoce a la familia de Christian Nodal, hace unos meses asistió a la fiesta que su novio le organizó a su mamá por su cumpleaños. Fue en este evento que incluso la mamá de Nodal le dedicó unas palabras a Beli.







Con información de Milenio.