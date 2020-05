Juntos por la música busca apoyar a músicos en crisis

Escuchar Nota

.- La crisis que afecta al(y a nivel internacional) ha llevado a que creadores y creadoras de diversas áreas comience a reflexionar, idear o compartir tanto ideas como estrategias para que puedan salir adelante, pues la cuarentena ha postergado pagos, actuaciones, fideicomisos y más.En el caso de la industria de la música, desde hace tiempo los compositores e intérpretes ya no vivían de la venta de discos, sino de lo generado en conciertos, donde además de las entradas ponen a disposición su mercancía oficial. Las giras garantizan una entrada económica constante, mientras que los contratos con disqueras tienen que ver con acudir a un estudio de grabación para hacer lo correspondiente.Todo esto se detuvo cuando comenzó la cuarentena. Las fechas se cancelaron o se pospusieron, las tiendas de discos cerraron, los contratos se quedaron pendientes y aún no tienen salida pues se desconoce con precisión cuándo terminará laPor ello,se han unido para crear la campaña. A la cabeza de este proyecto están la compositoraSu objetivo es invitar a la procuración de fondos dely exhorta a los músicos profesionales sin ingresos a causa de la, a solicitar apoyos económicos a través de una convocatoria. Los recursos serán repartidos elLa música está ligada a la tecnologíaConversamos con, productora musical y directora del sello discográfico Urtext Digital Classics, quien impulsa el proyecto. Ella calcula que sean aproximadamente 20 las o los músicos que puedan recibir el apoyo.La convocatoria está abierta enLos criterios de selección:Sobre las compañías discográficas,afirma que es muy pronto para prever el futuro de la industria de la música grabada, "sin embargo, como sello disquero estamos desde hace mucho tiempo al día con la tecnología y las grabaciones remotas son totalmente posibles y cien por ciento controlables. Mientras sea posible seguiremos prefiriendo el trabajo presencial, pero si no es posible, contamos con todos los medios para realizar el trabajo a distancia con la misma calidad".Su asociaciónsolicitó el apoyo deltras presentar su proyecto:"Fuimos muy afortunados al encontrar gente sensible y sincronizada con los temas artísticos, especialmente la música.Gracias a esta suma de voluntades tendrán la oportunidad de apoyar a los que crean e interpretan la música en, disciplina artística que forma parte de nuestro diario acontecer y es columna vertebral de todas las artes.Información por Milenio