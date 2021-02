Justicia rusa condena a Alexéi Navalni a tres años y medio de prisión

Escuchar Nota

"Todos se han convencido de que él (Putin) es un simple funcionario de tres al cuarto, que fue puesto en el cargo por casualidad. Nunca ha participado en un debate. Su único medio de lucha es el asesinato", dijo.

La Justicia rusa impuso hoy al líder opositoruna pena de tres años y medio de prisión, al hacer efectiva una sentencia suspendida de 2014 que fue calificada de arbitraria por elLa jueza del caso dictaminó que Navalni, que volvió aen enero tras recuperarse del envenenamiento con el agente químico Novichok, violó la libertad condicional al no personarse el pasado año ante la autoridad competente.El fallo satisface la petición del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de convertir en real la pena suspendida dictada en el caso de estafa y lavado de dinero a la compañía "Yves Rocher Vostok".Los antecedentes de este caso recogen que, en 2014, Alexéi Navalni y su hermano Oleg fueron condenados en un caso de fraude comercial y blanqueo de capitales. Estaban acusados del robo de 26.7 millones de rublos (casi 500 mil dólares) de la empresa de perfumeríaentre otros presuntos delitos.En el caso de Alexéi Navalni, el fallo judicial establecía una pena suspendida de 3.5 años de prisión. En 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Rusia por sentencias "arbitrarias y poco razonables" de los tribunales.En la sentencia hecha pública hoy, el tribunal desoyó los argumentos de la defensa, que consideró ilegal la decisión de prolongar un año la libertad condicional hasta finales de 2020.Además, Navalni denunció que no podía personarse ante las autoridades penitenciarias porque se encontraba en, primero en coma y después rehabilitándose del intento de asesinato.Durante la vista else encaró con la jueza y la fiscal, y en su turno de palabra aseguró: "A la historia () pasará precisamente como envenenador".Los abogados del opositor adelantaron que recurrirán sentencia, que tendrá en cuenta los meses que Navalni ya pasó en arresto domiciliario, por lo que, en principio, sólo tendrá que cumplir 2 años y ocho meses de prisión.ha rechazado todas las críticas occidentales a la detención de Navalni y al desproporcionado uso de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes en las multitudinarias protestas del 23 y 31 de enero en apoyo del opositor, en las que fueron detenidas casi 10 mil personas.La policía, que detuvo hoy a más de 350 personas en las inmediaciones del tribunal, ha cerrado los accesos a la Plaza Roja y reforzado la seguridad en varios lugares de la ciudad en previsión de protestas.