JusticiaParaMichelle; joven saltillense recibe brutal golpiza de su expareja Francisco Pierusci

"Ya lo mandaste a la chingada, ya no quiero nada contigo, nada más que quiero que estés consciente de que tú tienes la culpa de todo, que tú te merecías lo que yo te hice”, estas fueron las palabras querecibió de su expareja,, tras agredirla físicamente la madrugada del sábado en Escobedo, Nuevo León.Luego de denunciar la agresión de que fue objeto por parte de su exnovio, la joven Michelle recordó que desde que iniciaron su relación él comenzó a mostrarse agresivo, primero de manera verbal y ya después físicamente, aunque “nunca dije porque él comenzó a amenazarme”.“Ya hay una denuncia contra él. Ayer cuando yo estaba en el hospital, recibí una llamada de su papá, se llama. El señor me marcó, yo le pasé a mi mamá, en ningún momento el señor me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, lo único que dijo el señor a mi mamá fue: ‘Señora, podemos arreglar esto para que no llegue a mayores, dígame en qué hospital está Michelle, ahorita vamos y hablamos con usted para llegar a un acuerdo’”,La nariz fracturada, huesos nasales hundidos, desviación del tabique, esguince de segundo grado en el cuello, daños en la columna vertebral, golpes y moretones en varias partes del cuerpo, son parte de las lesiones que la joven saltillense decidió denunciar ante las autoridades y las que generaron en redes sociales el movimiento, pues trascendió que el agresor ya tenía antecedentes.“La primera novia que tuvo es de Puerto Rico, pero vivía en Estados Unidos, a ella también la golpeó; sus papás la tuvieron que regresar a su país. Él siguió en Estados Unidos y anduvo con Daysi Garza, a ella también la golpeó, lo demandaron, y por eso se regresó a México y fue cuando él y yo comenzamos una relación”, recordó la joven de 19 años.Michelle conoció a su expareja en enero y meses después iniciaron un noviazgo, en el que dijo que casi de manera inmediata comenzaron las agresiones, primero verbales y sicológicas, que fueron escalando hasta llegar a los golpes, al punto de dejarla casi inconsciente, y aunque en varias ocasiones la joven intentó abandonar la relación, el temor a las amenazas de muerte para ella y su familia, la detuvo.“Las agresiones comenzaron en marzo, las agresiones físicas. Las verbales y de otro tipo de cosas ya desde febrero. Cuando yo le decía que no quería estar con él, las primeras veces empezaba a llorar y me decía que ya iba a cambiar, que no me iba a volver a hablar mal y todo eso, después cuando comenzó la agresión física, yo nunca dije porque él comenzó a amenazarme que le iba a hacer algo a mi familia, porque él siempre decía que tenía familiares muy poderosos en Guadalajara y aparte él y su papá, su familia tienen armas”, puntualizó., donde iniciaron un procedimiento legal, ya que tanto Michelle como su familia, esperan no queden impunes.Agregó que, al compartir su historia en redes sociales, lo que busca es evitar que más jóvenes sean víctimas de a quien señala como su agresor, pues asegura que es un peligro para la sociedad y para las mujeres que puedan involucrarse con él.