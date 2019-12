Justin Bieber abre su corazón como nunca en YouTube Originals

Ciudad de México.- YouTube Originals ha anunciado el lanzamiento de Justin Bieber: Seasons, una docu-serie sobre el interprete de éxitos como “Baby”, “Where are u now”, “What do you mean?” y el remix de “Despacito”; en diez episodios, se mostrará el proceso creativo del nuevo álbum del canadiense, que llegará tras cuatro años lejos de los estudios de grabación.



La plataforma de videos dio a conocer el tráiler oficial del show que tendrá 10 episodios y mostrará sus motivaciones para trabajar en el disco, contado por medio de algunos de sus confidentes más cercanos, amigos y colaboradores.



También será una puerta de entrada a su vida privada, incluyendo material nunca antes visto de su boda con Hailey Bieber y de su día a día con las personas de su círculo cercano.







La serie documental estrenará el lunes 27 de enero a las 11:00 am horario de México, con nuevos episodios cada lunes y miércoles; los fans podrán adentrarse en la vida de Justin Bieber, quien alcanzó la fama en 2007 después de ser descubierto por YouTube.



Actualmente, es el artista con más suscriptores en la plataforma de videos, tiene seis canciones con más de mil millones de reproducciones y más de 19 mil millones de visitas en su canal oficial.



Michael D. Ratner es el director y productor ejecutivo de Justin Bieber: Seasons, que cuenta con el fotógrafo Joe Termini como la persona al frente de los episodios adicionales. El documental fue producido por Bieber Time Films, SB Films y OBB Pictures; el propio cantante funge como productor ejecutivo.



YouTube anunció que, por primera vez, la audiencia de la plataforma tendrán la oportunidad de disfrutar de las series y especiales de YouTube Originals, incluyendo Justin Bieber: Seasons, de forma gratuita con anuncios; mientras que el servicio de suscripción de YouTube y YouTube Premium continuará ofreciendo acceso libre de anuncios para todos los YouTube Originals, con todos los episodios disponibles durante el día de lanzamiento.