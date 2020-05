Justin Bieber admite que le habría gustado llegar casto al matrimonio

Escuchar Nota

“Si pudiera regresar y no tener que enfrentar algunos de los daños que sufrí, probablemente me habría gustado guardarme para el matrimonio. Sé que eso suena loco porque el sexo puede ser un poco confuso cuando eres sexualmente activo con alguien ", reveló.

“Me honra ser tu esposo, prometo amarte todos los días de nuestras vidas. Adios Hailey, espero que leas esto por la mañana y sonrías, eres mi siempre”, escribió Bieber para concluir el emotivo mensaje, que dejó ver a los lectores la buena relación que lleva la pareja.

El cantante de pop canadiense, e incluso aseguró, durante una transmisión en redes sociales, que si pudiera cambiar algo en su vida, llegaría casto al matrimonio.El intérprete de Yummytitulada The Biebers , que ofrece a través de transmisiones en vivo de Facebook, en las se dedica a responder preguntas de fanáticos y compartir con ellos su vida en pareja durante la cuarentena.: “No me arrepiento de nada porque creo que te hace ser quien eres y aprendes de las cosas”, pese a eso, confesó que sí le gustaría cambiar ciertos aspectos.Además,: “Querida Hailey, mientras duermes aquí a mi lado, pienso para mí mismo cómo fui tan bendecido. ¡Tu humildad, alegría y ganas de crecer me sorprenden!”, expresó para comenzar la publicación dirigida a su esposa, con quien tiene dos años de casado.