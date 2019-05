Justin Bieber anuncia canción con Ed Sheeran

Justin Bieber dio a conocer que el próximo viernes estrenará una nueva canción al lado del británico Ed Sheeran.El anuncio lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram con una imagen en la que aparecen las letras del tema que llevará por título “I Don’t Care”.La fotografía ya rebasó el millón de reacciones positivas, generando comentarios de sus fans en los que agradecían su regreso de la música.Tal parece que el cantante está dejando atrás su estado de depresión, ya que en días recientes aseguró que no volvería a la música hasta que se sienta completamente recuperado.“He leído un montón de mensajes diciendo que quieren un álbum... Estuve de gira durante toda mi adolescencia y comenzando mis veinte."Me di cuenta y, como ustedes probablemente vieron, no estaba contento en la última gira y yo no merezco eso, y ustedes no merecen eso, ustedes pagan dinero para venir y tener un concierto divertido, enérgico y brillante, y no pude darles eso emocionalmente cerca del final de la gira", escribió Bieber en marzo pasado.