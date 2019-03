Justin Bieber anuncia su retiro de la música

Justin Bieber anunció a sus fans en un reciente post de Instagram que se retirará de la música... temporalmente. El cantante canadiense quiere atacar sus problemas de raíz antes de comenzar a trabajar en un nuevo disco, que ha sido pedido constantemente por sus fans.A través de Instagram, Justin Bieber hizo este anuncio a sus fans, diciendo que está conciente de todas las peticiones que le han hecho respecto a un nuevo álbum. Sin embargo, Justin considera que necesita estar en mejores condiciones de salud para poder seguir adelante.En el anuncio, Justin Bieber explicó que ha estado de gira durante la mayoría de su vida, reconociendo que lucía sin ánimos durante su más reciente gira, por lo que él considera que necesita mejorar sus condiciones de salud física y mental, no solamente para darles a sus fans el show que se merecen y por el que pagan dinero, sino también para convertirse en el esposo y padre que anhela ser.Pero, no hay nada de qué alarmarse, ya que el retiro de la música de Justin Bieber no es para siempre. El mismo cantante prometió a sus fans en este anuncio que lanzará un álbum lo más antes posible, pero aclaró de igual manera que su salud y su familia son primordiales en estos momentos difíciles de su vida.Purpose fue el último álbum lanzado por el cantante canadiense en el año 2015, el cual incluyó hits como "Sorry", "What Do You Mean?" y "The Feeling", una colaboración con Halsey.