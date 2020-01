¿Justin Bieber fue abusado sexualmente por un magnate? Oscura teoría lo explica

“Hace un año, le contó a un montón de personas en la iglesia que que se había alejado de la industria porque está controlado por las peores personas, pedófilos. Justin también contó una historia donde un chico era abusado en la industria, tal vez quería dar a entender que era él”, revelaron.

Uno de los regresos más esperados en la música es el de, quien complació a sus fans con el lanzamiento del sencillo ‘Yummy’.Aunque muchos consideraron como sosa o sin sentido esta canción, en redes sociales está surgiendosobre la nueva producción del canadiense.De acuerdo con la usuaria de Twitter @taeggukhobi, el sencillo estaría relacionado con el polémico “”, que presuntamente“¿Qué es el pizzagate? es una de secta manejada por políticos de gran poder, tales como Hilary Clinton y otros que se dedican a la pedofilia. Pizza de queso > (C)heese (P)izza > CP > Child Porn”, destacó la usuaria.; e incluso se ha relacionado profesionalmente con personas señaladas por acoso.Pocos saben pero Justin ha estado en la industria desde que era un niño y en varias ocasiones fue expuestos a acosos sexuales como por ejemplo de L.A Reid que básicamente dijo esto de el cuando era un niño “era hermoso, como solo una mujer puede serlo”.Y es así como comienza la, pues: la imagen del sencillo es una pizza y la promoción de la canción la hizo por medio de bebés.En una parte de Yummy Justin dijo que, lo cual nos da a entender que esta siendo controlado y manipulado. “No discutas, estas incriminado y nunca te has quedado sin suministros”. Haciendo referencia a los niños y de cómo los usan para sus ritualesOtros detalles importantes fueron que en su video el intérprete de ‘Sorry’ se coloca a él mismo como “platillo” en una cena de personas poderosas, hay referencias a personajes que han formado parte del supuesto “Pizzagate” y el uso de niños en una orquesta que entretienen a los adultos.Muchos señalan que esto solo es una campaña negra, mientras queLa reflexión más sensata sobre este supuesto mensaje críptico es que se le debe dar voz a las minorías que están envueltas en esta problemática.Leer esto me dejó pensando mucho. Vuelvo a repetir, esto no es para hablar de Justin, de lo que haga bien o mal. Pero si esto llega a ser real, tenemos que hacer algo para visibilizar a ese grupo de personas asquerosas, que cometen abusos con niños y jóvenes en la industria.