Justin Bieber le dedica hiriente línea de su nuevo disco a Selena Gómez

Desde la pasada noche buena, Justin Bieber ha estado en una fuerte promoción de todos los nuevos proyectos que el 2020 ha traído para él, entre los que se encuentra su regreso a la música con ‘Yummy‘, una nueva serie transmitida por YouTube y una gira al rededor del mundo, después de que en 2017 cancelara su tour ‘Purpose’ con un montón de fechas por concluir aún, por motivos de salud mental.Sin embargo, el cantante sorprendió cuando, al revelar el tráiler de todos estos proyectos, se coló un fragmento de canción que reza ‘“Perdí casi una década con una mujer que no era ni siquiera la mitad de lo que eres tú”.Y, aunque la línea es claramente un halago para Hailey, es obvio que la mujer con la que ‘perdió casi una década de su vida’ es Selena Gomez.Hace un par de meses, Gomez conmocionó la escena al lanzar ‘Lose You To Love Me’, canción en la que declara que necesitaba odiarlo para amarse a ella misma, y en la que le reclama publicamente a Justin por cambiarla en solo un par de meses, como si fuera fácil.Por lo pronto, ‘Yummy’ se ha estrenado entre un montón de críticas, tanto positivas como negativas, pero con la emoción de todos los fans que morían por ver volver a Bieber al mundo de la música.