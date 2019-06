Justin Bieber reta a Tom Cruise a una pelea

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) 10 de junio de 2019

If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,

McGregor Sports and Entertainment will host the bout.

Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?

Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 de junio de 2019

I challenge Mark Walhberg on the very same card.

Back when mark wahlberg was marky mark, I’d’ve still slapped the ears off him and took my ufc shares back.#Shares #Streams #Dazn #Espn

McGregor Sports and Entertainment — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 de junio de 2019

Justin Bieber nunca deja de dar de qué hablar, si no es por darle like a su ex es por su nuevo tatuaje o su comportamiento con la prensa.Esta vez se colocó en el ojo del huracán por retar a un combate de MMA a Tom Cruise.El joven cantante retó al actor y Conor McGregor se ha ofrecido como organizador."Quiero desafiar a Tom Cruise a pelear en el octágono. Tom, si no aceptas esta pelea, tienes miedo y nunca lo superarás. ¿Quién está dispuesto a organizarla?", tuiteó Justin Bieber, citando a Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship.La propuesta de Bieber fue rápidamente aceptada por Conor McGregor y su empresa:"Si Tom Cruise es lo suficientemente hombre para aceptar este reto, McGregor Sports and Entertainment será anfitrión del combate. ¿Tiene Cruise el valor para pelear como lo hace en las películas? ¡Sigue conectado para saberlo!".Todavía no hay respuesta de Tom Cruise al reto de Justin Bieber, pero McGregor ya busca sustituto al actor de 'Misión Imposible0 o 'Top Gun' en el también actor Mark Wahlberg, al que llamó "actriz" y ya retó a un combate en 2019.