Justin Bieber se disculpa tras broma del April Fools’ Day

Luego de que ayer sorprendiera con una publicación donde supuestamente estaba anunciando su próxima paternidad junto a Hailey Baldwin, y que más tarde el cantante terminaría por confesar que todo había sido una broma, ahora Justin Bieber ha ofrecido una disculpa a sus seguidores quienes no tomaron con el mejor humor la broma por el April Fools' Day.A través de cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Sorry’ envió un mensaje a quienes se sintieron ofendidos por dicha acción y dejó muy claro que nunca hizo esta broma con la intención de lastimar u ofender a nadie. Además, reveló que el motivo para hacer esta publicación fue en “celebración” del April Fools' Day, mejor conocido como el Día de los tontos y que se celebra en Estados Unidos, Rusia y algunos países europeos.“Siempre habrá gente ofendida, también hay gente que no toma muy bien las bromas, yo soy un bromista y fue APRIL FOOL'S. No pretendía en absoluto ser insensible con las personas que no pueden tener hijos. A mucha gente que conozco, la primera vez que hacen bromas a los tontos de abril es decirles a sus padres que están embarazadas para que reaccionen. Pero me disculparé de todos modos, asumiré la responsabilidad y pediré perdón a las personas que se ofendieron. Realmente no quiero que nadie se lastime con una broma …”En el mismo comunicado Justin se sinceró y expresó que a veces hay cosas que no sabe en qué momento lastimarán u ofenderán a alguien, y dejó muy claro que a veces las bromas suelen ser así y que pueden ser muy divertidas o muy ofensivas.Justin tuvo que dar una explicación a su publicación luego de que sus seguidores reaccionaran al hecho y que más tarde se mostrarían molestos al sentir que era un chiste de mal gusto.“El embarazo no es una broma…hay muchas mujeres que han perdido bebés y otras que no pueden tenerlos, y tú piensas que es una broma”“Siempre te he amado a ti y a tu música, pero después de esto no. No bromeas sobre esto. Como alguien que ha perdido un bebé debido a un aborto espontáneo, esto no es gracioso”Estos fueron algunos comentarios que recibió Bieber, no obstante, este hecho se suma a las recientes crisis que hemos visto padecer al cantante. Y es que, además de la fuerte depresión que tiene, también su joven matrimonio con Hailey ha pasado por algunas crisis al grado de posponer su boda en más de una ocasión.